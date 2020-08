Ova Magica kombiniert Farmen mit Monster-Sammelspaß

Wie Publisher Top Hat Studios und Entwickler ClaudiaTheDev nun bekannt gegeben haben, erscheint ein neues Farming-Abenteuer an der Spielefront. Der neue Titel trägt den Namen Ova Magica und kombiniert die klassische Bauernhof-Simulation mit Monster-Sammelspaß. Erscheinen soll der Titel erst 2022, dann allerdings für PCs via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One und Xbox Series X.

Neben dem Anbau von Nutzpflanzen und Obstbäumen müsst ihr euch um kleine Blobs kümmern. Durch den Anbau von hochqualitativen Früchten könnt ihr schmackhaftes Futter für eure Blobs herstellen. Ihr könnt zudem eure eigenen Blobs heranzüchten, die für Kämpfe gegen andere Blobs trainiert werden können.

Dabei könnt ihr durch das Kreuzzüchten einzigartige Kombinationen erhalten. Anders als in anderen Spielern erhalten Blobs keine Erfahrungspunkte nach einem Kampf. Nur durch das Füttern und Pflegen werden sie stärker und erhalten spezielle Fähigkeiten für den Kampf.

Süße Blobs und hartes Bauernhofleben in Ova Magica

Eure Blobs sind nicht nur süß, sondern auch nützlich und können euch bei der Farmarbeit helfen. Doch nur mit euren Blobs an eurer Seite wird es ziemlich einsam, deshalb könnt ihr euch natürlich nach der Liebe eures Lebens umsehen und Beziehungen zu verschiedenen Charakteren aufbauen. Durch das Reden, Kämpfen und Geschenkegeben könnt ihr Freundschaften erhöhen und so neue Events, Orte und mehr freischalten.

Ihr könnt gegen andere Trainer und wilde Blobs kämpfen. Dabei erwartet euch ein strategisches Active-Time-Battle-System, bei dem euch Angriffe in die ATB-Leiste zurückwerfen und sogar die aktuelle Aktion abbrechen können. So solltet ihr stets gut überlegen, wann es Zeit ist, sich zu verteidigen und einen Angriff zu starten. Durch den Einsatz des richtigen Fertigkeitstyps könnt ihr elementare Vorteile nutzen.

Neben dem Fischen, Fangen von Käfern und Kochen könnt ihr eure eigenen Items an der Werkbank herstellen oder gefährliche Labyrinthe erkunden, in denen Eier und seltene Schätze versteckt sind. Diese Dungeons ändern sich jedes Mal, wenn sie betretet werden. Am Ende bewacht ein starker Blob-Boss die seltenen Eier.

