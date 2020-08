Metroid Prime 4 meldet sich mit kleinem Lebenszeichen zurück

Ein neues Lebenszeichen zu Samus‘ nächstem Abenteuer Metroid Prime 4. Entwickler Retro Studios setzten kürzlich einen Tweet ab, in dem sie über die Suche nach einem Lead-Producer informieren, der am heißerwarteten Projekt tätig werden soll.

Verstärkung fürs Team

Der Tweet leitet Interessierte weiter zu Nintendos offizieller Seite, welche die Verantwortungen und Anforderungen an eine/n künftigen Lead-Producer beschreibt. Diese/r habe etwa die Studio-weite Kommunikation des Projektstatus und die Sicherstellung der Einhaltung von Projekt-Timelines zu verantworten. Außerdem muss die Person zehn Jahre an Produktionserfahrung in der Videospielentwicklung mitbringen.

Die letzten Nachrichten zu Metroid Prime 4 liegen schon eine ganze Weile zurück. Zuletzt meldeten sich Retro Studios vor über einem Jahr, im Juni 2019, mit einer ähnlichen Nachricht zu Wort. Seinerzeit ging es um die Suche nach einem/r Art-Director. Später im Oktober 2019 erfuhren wir, dass das Studio Kyle Hefley als Lead-Character-Artist engagiert hatte. Dieser arbeitete zuvor für 343 Industries und half nicht zuletzt bei der Ausarbeitung diverser Spartan-Soldaten für Halo 4 und 5.

Die steinige Reise von Metroid Prime 4

Nintendo enthüllte Metroid Prime 4 bereits im Juni 2017. SpielerInnen dachten damals sicher, zum aktuellen Zeitpunkt im Jahr 2020 bereits tief im nächsten First-Person-Abenteuer von Samus zu stecken. Keine unbegründete Hoffnung, wäre da nicht die Hiobsbotschaft Anfang letzten Jahres eingetrudelt. Im Januar 2019 meldete sich Nintendo, vertreten durch Shinya Takahashi zu Wort und gab bekannt, dass die Entwicklung von Metroid Prime 4 neu starte.

Als Grund nannte Takahashi , dass das damalige Projekt und sein Fortschritt nicht den Ansprüchen gerecht würde, die Nintendo an einen Metroid-Prime-Nachfolger stelle. Als Resultat beauftragte man Entwickler Retro Studios mit dem Neustart der Entwicklung. Eine sinnvolle wie naheliegende Wahl, war das Studio doch bereits für die Entwicklung der ersten drei nummerierten „Prime“-Titel verantwortlich.

Takahashi gab aber auch zu verstehen, dass wir uns bezüglich neuer Informationen zum Titel gedulden müssen – „Vor uns liegt ein weiter Weg, bevor wir Ihnen weitere Neuigkeiten zur Entwicklung zeigen können. Die Entwicklungszeit wird beträchtlich sein.“

Es gilt also weiterhin Tee zu trinken und abzuwarten. Aber was lange währt, wird endlich gut. Hoffentlich. Wer ein wenig in der Vergangenheit schwelgen will, hier der Ankündigungstrailer von 2017.

