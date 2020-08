Konami bringt offiziellen Twitter-Account zu Silent Hill an den Start

Konami hat kürzlich einen offiziellen Twitter-Account für Silent Hill gestartet und heizt damit einmal mehr die Gerüchteküche um einen neuen Ableger in der ikonischen Horror-Reihe an.

Hoffnung gesät und zerschlagen

Erst am Freitag hatte das Unternehmen mit einem Tweet Aufmerksamkeit erregt. Dieser enthielt einen Audioclip der unverwechselbaren Silent-Hill-Sirene, gepaart mit den Worten „Close your eyes. Always scary. Silent Hill 2 Siren.“ Selbstredend also, dass die Spekulationen unter den Fans Fahrt aufnahmen. Allerdings nahm Konami diesem Enthusiasmus mit einem Folge-Tweet gleich wieder den Wind aus den Segeln. In diesem erklärten sie, lediglich in Nostalgie geschwelgt zu haben. Etwaige Ankündigungen würden über den offiziellen Silent-Hill-Account oder Events gemacht.

Zu früh gefreut, also. Oder auch nicht? Immerhin startete Konami den Account erst kürzlich. Neben Fanart bewirbt dieser momentan zwar hauptsächlich das Crossover zwischen Silent Hill und Behaviour Interactives Dead By Daylight. Gut möglich aber, dass hier gleichzeitig die Weichen für baldige Ankündigungen gestellt werden.

Bekannter Insider garantiert die Entwicklung an neuem Titel

Der bekannte Insider @AestheticGamer1 etwa gab Anfang Juli noch an, dass sich ein neues Silent Hill zu 100 % in Entwicklung befände und aller Wahrscheinlichkeit nach noch dieses Jahr angekündigt werden soll. Gerüchte dieser Art gibt es immer wieder. Die Angaben von @AestheticGamer1 bestätigten sich in Vergangenheit aber bereits mehrfach. Zuletzt gab er etwa zahlreiche Details zu Resident Evil Village preis, die sich bei der offiziellen Ankündigung als richtig herausstellten.

Im März schwirrten noch Gerüchte um ein „Soft Reboot“ der Horror-Reihe im Raum, das in Kollaboration mit Sony Japan Studio entstehen sollte. Mit an Bord, hieß es, seien Masahiro Ito, Keiichiro Toyama und Akira Yamaoka. Drei Schwergewichte also in der Historie von Silent Hill. Diese Gerüchte wurden aber wenig später von einem Repräsentanten Konamis dementiert.

Die Lage bleibt vorerst undurchsichtig – es gilt also: abwarten und Tee trinken. Dass uns aber eine künftige Enthüllung erwarten könnte, wirkt nicht unwahrscheinlich. Spotify-Abonnenten können sich für den Fall der Fälle schonmal in Stimmung bringen. Der Anbieter listet momentan düstere Klänge aus mehreren Spielen der Reihe.

Wie sieht es bei euch aus – würdet ihr euch über einen neuen Anlauf von Silent Hill freuen?

via Videogameschronicle, (2), (3); Bildmaterial: Silent Hill, Konami