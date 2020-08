Fliegt mit Asha und ihrem Pepelogoo zum Abenteuer im neusten Ableger der Wonder-Boy-Reihe

Fans der Wonder-Boy-Reihe dürfen sich schon einmal besonders auf die diesjährige Gamescom freuen: Publisher ININ Games und Entwickler Studio Artdink werden am 29. August bei den Awesome Indies um 19:00 Uhr den neusten Ableger der Reihe vorstellen. Dieser trägt den Titel Wonder Boy: Asha in Monster World und ihr sollt in die namensgebende Rolle von Asha schlüpfen, die ihr bereits von Monster World IV kennen könntet.

Der Titel soll eine vollständige Sprachausgabe bekommen, was auch nötig sein wird bei der Lebendigkeit von Asha und den weiteren Charakteren. Als Erscheinungszeitraum ist das Frühjahr 2021 angedacht und bisher ist eine Veröffentlichung für PlayStation 4 und Nintendo Switch geplant. Mehr ist zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht bekannt, jedoch soll Genaueres dazu bei der Vorstellung bei der Gamescom folgen.

Alte Hasen mit an Bord

Für die Entwicklung vom neusten Wonder Boy kehrt der Schöpfer der Reihe, Ryuichi Nishizawa, zurück und bringt auch einige weitere Mitglieder des ursprünglichen Teams mit sich. Darunter sind der Komponist Shinichi Sakamoto, Charakter-Designer Maki Oozora und der Kreativ-Manager Takanori Kurihara.

Wenn ihr per Mail mehr Informationen vom Publisher zum kommenden Titel wollt, könnt ihr euch dazu auf der offiziellen Seite eintragen.

via Gematsu, Bildmaterial: Wonder Boy: Asha in Monster World, ININ Games / Studio Artdink