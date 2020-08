Final Fantasy VII Remake: Toriyama über Scarlets Diener und Wedges Katzenliebe

Nach den großen Interviews mit Toriyama, Nomura und Co. in der japanischen Famitsu durfte sich Co-Director Motomu Toriyama auch noch einmal mit der hauseigenen PR vom Final Fantasy Portal zusammensetzen. Das Ergebnis ist ein zweiteiliges Interview, das keine herausragenden Neuigkeiten bietet. Für Final-Fantasy-Fans, die alles über das Final Fantasy VII Remake wissen möchten, gibt es aber dennoch einige interessante Dinge zu erfahren. Inzwischen sind beide Teile des englischsprachigen Interviews online. Teil 1 findet ihr hier, Teil 2 an dieser Stelle.

Wedges Katzenliebe und warum Rude Frauen nicht angreift

So erfahren wir unter anderem mehr über Wedges Katzenliebe und die daraus resultierende Katzenpopulation in Sektor 7. In Kurzform: er mag eben Katzen sehr. Oder über die Namen von Clouds Mutter und Tifas Vater, die im Original nicht Verwendung fanden. Clouds Mutter heißt Claudia und Tifas Vater heißt Brian. Neu ist das aber trotzdem nicht. Laut Toriyama stammen beide Namen aus Design-Dokumenten des Originals. Warum in der Kirche in Sektor 5 und bei Aeriths Haus Blumen so gut wachsen erzählt euch Toriyama ebenso. Auch, woher die seltenen Items der Moogle-Kids kommen.

Wieso Rude Frauen nicht angreift? „Im Original greift Rude Tifa nicht an, also haben wir uns dazu entschieden, dass er im Final Fantasy VII Remake Frauen auch nicht aktiv attackiert. Natürlich würden die Kämpfe nicht funktionieren, wenn er Frauen überhaupt nicht angreift. Deshalb haben wir uns entschieden, ihn weniger aggressiv gegenüber Frauen zu machen, er wirkt den Zustand Schlaf auf sie“, erklärt Toriyama.

Über Charaktere, die es im Original nicht gab

Auch um Kyrie und Leslie geht es noch einmal, die beiden Charaktere die im Original nicht vorkommen, wohl aber in der inzwischen lokalisierten Romanfassung Final Fantasy VII Turks: The Kids Are Alright*. Tetsuya Nomura höchstpersönlich hat dieses Buch kürzlich in einem Interview empfohlen!

Die Redakteure des offiziellen Final-Fantasy-Portals haben sich ein paar echt gute Fragen einfallen lassen. Das muss man ihnen schon zugestehen. Denn weiter geht es unter anderem damit…

Chocobo-Popcorn und Scarlets Shinra-Diener

Habt ihr euch gefragt, aus was das „Chocobo Bean“-Popcorn im Wallmarkt hergestellt ist? Nicht aus Chocobos, zum Glück. Toriyama sagt, es ähnelt ganz normalen Popcorn. Aber es wird mit chocoboförmigen „Chocobo-Bohnen“ in Öl hergestellt. Sie behalten ihre Form auch beim Aufploppen. Achso.

Und was ist mit dem Shinra-Soldaten, der die ehrenvolle Aufgabe hat, als eine Art Haustier für Scarlet zu arbeiten? Ob diese Aufgabe in Schichten ausgeführt wird, oder ob es da nur einen Soldaten gibt? Unglaublich, aber Toriyama hat auch darauf eine ernste Antwort. So sei der Soldat nicht Scarlets Haustier, aber schon speziell ausgewählt. Er dient ihr als Fußstütze, damit Scarlets Füße nicht anschwillen. Der Mann heißt Ottoman und sein Rücken habe eine einzigartige Weichheit, die Scarlet sehr mag. Er muss also im Grunde immer in Bereitschaft sein. Man sagt, er muss sogar vor Scarlets Zimmer warten, wenn sie schläft.

Außerdem geht es um die mysteriösen Kunstwerke von Aerith, über die an dieser Stelle nicht zuviel verraten werden soll. Laut Toriyama wird Szenario-Autor Kazushige Nojima allerdings im Final Fantasy VII Remake World Preview* mehr zu den Hintergründen dieser Zeichnungen verraten. Das Buch wird im September lokalisiert hierzulande erscheinen.

Kostenlose DLC-Items zum Final Fantasy VII Remake

Mit Rabattaktionen und kostenlosen DLC-Items kurbelt Square Enix derzeit die Verkaufszahlen des Final Fantasy VII Remake weiter an. Kürzlich durchbrach man die Marke von 5 Millionen verkauften Einheiten weltweit. Spätestens im Weihnachtsgeschäft ist wohl mit weiteren Aktionen zu rechnen. Square Enix CEO Matsuda verkündete unlängst, „das ganze Jahr über neue Spieler gewinnen“ zu wollen. Derzeit bekommt ihr im PlayStation Store 34 Prozent Rabatt auf Final Fantasy VII Remake.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO