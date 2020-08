Final Fantasy III Four Souls: Square Enix feiert den 30. Geburtstag des Spiels

In diesem Jahr feiert Final Fantasy III seinen 30. Geburtstag. 1990 erschien der dritte Teil der Reihe für das Famicom in Japan und verkaufte sich über 1,4 Millionen Mal. Es brauchte viele Jahre, bis es der Klassiker in den Westen schaffte. Erst 2006 als Remake für Nintendo DS war es soweit*. Bis dahin war es das einzige noch nicht lokalisierte Final-Fantasy-Spiel der Serie. Inzwischen ist es für viele Plattformen erhältlich, darunter auch für PC-Steam. Die Steam-Version basiert auch auf dem 3D-Remake für Nintendo DS.

Zurück zum Geburtstag. Den feiert Square Enix in diesem Jahr mit einem besonderen Schmankerl für Liebhaber der Videospielmusik. Final Fantasy III Four Souls ist eine Vinyl-Auflage mit einigen der schönsten Stücke des Soundtracks. Am 18. November erscheint die Vinyl in Japan und hier ist die Playlist der Scheibe:

Side A: Arrange Ver.

Eternal Wind The Crystal Tower Battle 2 Elia, the Maiden of Water

Side B: Original Ver.

Eternal Wind The Crystal Tower Battle 2 Elia, the Maiden of Water

Wie ihr seht, sind das die gleichen Tracks auf beiden Seiten des Albums. Es handelt sich einmal um die Originale und einmal um neu arrangierte Versionen. 3.850 Yen müsst ihr dafür hinlegen, umgerechnet etwa 30 Euro. Dazu kommen natürlich Versand- und Importkosten, bisher gibts Final Fantasy III: Four Souls nur in Japan. Bei Amazon Japan* oder bei Play-Asia* könnt ihr recht bequem (und meistens) nach Hause liefern lassen. Die offizielle Website zur Veröffentlichung findet ihr hier.

Bildmaterial: Final Fantasy 3, Square Enix