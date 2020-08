Dynasty Warriors: Spielankündigung zum 20. Geburtstag steht bevor

Am 3. August 2000 erschien das erste Dynasty Warriors und legte damit den Grundstein für eine bisher zwanzigjährige Musou-Dynastie. Dieses Jubiläum wird aktuell gefeiert und Serien-Produzent Akihiro Suzuki hat der japanischen Famitsu ein Interview gegeben. Darin kündigt er an, worauf Fans bereits spekuliert hatten, nämlich die bevorstehende Enthüllung eines Jubiläums-Titels.

Sogar mehrere Spiele zum 20. Geburtstag

Suzuki spricht dabei sogar von mehreren Jubiläums-Spielen, konkreter wurde er dabei jedoch nicht. Ein Dynasty Warriors 9 Xtreme Legends befindet sich jedoch nicht in Entwicklung. Er spricht dabei auch die Kritik an, welche Fans zu Dynasty Warriors 9 geäußert hatten. Man sei hier wohl mit den Neuerungen zu ambitioniert gewesen. Damit dürfte das neue Open-World-Konzept gemeint sein, welches in unserem Test zu Dynasty Warriors 9 ebenfalls zur Sprache kam. Weitere Hauptteil der Serie könnten wieder andere Wege gehen, so Suzuki.

Wie genau es mit Dynasty Warriors weitergeht, werden wir somit bald erfahren.

via Gematsu, Bildmaterial: Dynasty Warriors 9, Koei Tecmo / Omega Force