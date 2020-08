Dark Horse veröffentlicht The Art of Ghost of Tsushima am 1. September

Gemeinsam mit Sucker Punch Productions veröffentlicht der US-Verlag Dark Horse Studios in wenigen Tagen The Art of Ghost of Tsushima. Leider gibt es bisher weder beim Verlag noch auf der Amazon-Produktseite* einen Blick ins Buch, aber wer das Videospiel kennt weiß, dass sich wohl genug tolles Material findet.

Das Artbook verspricht auf über 200 Seiten einen einzigartigen und intimen Blick auf die Tsushima-Inseln. Und schon der Einband und das Slipcase würdigen die Ästhetik des Videospiels. Neben unzähligen Artworks wird es auch Blicke auf Storyboards und Renderings geben. Das Buch erscheint am 1. September und ihr könnt es euch bei Amazon vorbestellen*.

Bildmaterial: Ghost of Tsushima, Sony, Sucker Punch