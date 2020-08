Amazon startet Prime Gaming

Das Angebot von Amazon Prime ist über die Jahre derart umfangreich geworden, dass die meisten Prime-Kunden gar keinen Überblick mehr haben, auf welche Inhalte sie da eigentlich zugreifen können. Klar, Prime Video kennt jeder, ebenso wie die Versandvorteile. Das sind oft auch die primären Gründe für ein Prime-Abo gewesen. Auch Amazon Music kennt man. Aber dass man auch auf Twitch Prime Zugriff hat und auf etliche Games und Games-Inhalte, das wissen manche gar nicht.

Damit diese Vorteile nicht hinten herunterfallen, hat Amazon den Service nun umbenannt und angepasst. Man brachte Prime Gaming an den Start, das nicht nur vom Namen her mehr Ähnlichkeit mit den anderen Diensten hat. Dort gibt es jeden Monat Ingame-Inhalte zu Spielen wie FIFA, Apex Legends, Destiny 2, Grand Theft Auto Online oder League of Legends und mehr als 20 weitere Games für PCs, Konsolen und Mobilgeräte. Aber auch jeden Monat eine Auswahl an kostenlosen PC-Spielen, die Abo-Kunden für immer behalten können.

Prime Gaming ist dabei im Prime-Abo inbegriffen, es fallen also keine zusätzlichen Kosten an.

Diesen Monat gibts bei Prime Gaming beispielsweise die Arcade-Klassiker von SNK in der SNK 40th Anniversary Collection, Metal Slug 2 sowie den Indie-Retro-Brawler Treachery in Beatdown City. Nicht schlecht. Aber auch Trüberbrook, Blazing Chrome oder Pulstar könnt ihr euch aktuell noch gratis abholen. Hier findet ihr eine Landing-Page*, die euch übersichtlich alles Weitere erklärt und alle Inhalte auflistet, die ihr euch schnappen könnt.

Falls ihr noch kein Amazon Prime habt, könnt ihr es 30 Tage lang kostenlos testen*.

Bildmaterial: Amazon, Prime Gaming