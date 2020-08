Amazon startet die Gaming Week mit zahlreichen Angeboten

Amazon hat heute – sicherlich auch passend zur bevorstehenden Gamescom – die Gaming Week eingeläutet. Teil der Rabattwoche sind reduzierte Konsolen, Games und Zubehör. Die Landing-Page mit Angeboten, Gewinnspielen und Querverweisen findet ihr hier:

Außerdem gibt es auch eine Übersichtsseite zu den Deals:

Was erwartet euch ganz konkret? Heute zum Beispiel viele reduzierte PS4-Games* und -Konsolenbundles, die sich wohl durch die ganze Woche ziehen dürften. Mit dabei sind die üblichen Verdächtigen wie Spider-Man, Death Stranding oder Detroit Become Human für um die 20 Euro.

Ihr bekommt heute außerdem eine Xbox One X (Refurbished) für 199,99 Euro* – falls ihr kurz vor der Veröffentlichung von Xbox Series X diese Investition noch vornehmen möchtet. Passend dazu sind auch Xbox-Spiele im Angebot, hier dazu die Übersicht*. Dazu zählen Ori and the Will of the Wisps, Forza Horizon 5, Gears 5 und Crackdown 3.

Ansonsten erwarten euch noch zahlreiche Rabatte zu Bethesda-Games* wie DOOM Enternal, RAGE 2, Wolfenstein Youngblood, Dishonored und mehr. Und auch Ubisoft darf wieder eine Sonderrolle unter den Rabatten spielen. Beim Ubisoft-Gamescom-Sale* warten Anno 1800, Assassin’s Creed, Far Cry und Die Siedler auf Abnehmer.

Gratis-Games gibts bei Prime Gaming

Wer gerade kein (zusätzliches) Geld ausgeben will und Amazon Prime bereits besitzt, für den lohnt sich der Blick auf das neue Prime Gaming. Wir berichteten über den (Neu)start schon vor einigen Tagen.

Diesen Monat gibts bei Prime Gaming beispielsweise die Arcade-Klassiker von SNK in der SNK 40th Anniversary Collection, Metal Slug 2 sowie den Indie-Retro-Brawler Treachery in Beatdown City. Nicht schlecht. Aber auch Trüberbrook, Blazing Chrome oder Pulstar könnt ihr euch aktuell noch gratis abholen. Hier findet ihr eine Landing-Page*, die euch übersichtlich alles Weitere erklärt und alle Inhalte auflistet, die ihr euch schnappen könnt.

Falls ihr noch kein Amazon Prime habt, könnt ihr es 30 Tage lang kostenlos testen*.

Bildmaterial: Amazon