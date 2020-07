PlayStation Plus im August mit Call of Duty und Fall Guys

Abonnenten des kostenpflichtigen Dienstes PlayStation Plus dürfen sich im August 2020 ohne zusätzliche Kosten auf Fall Guys: Ultimate Knockout und Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered freuen. Call of Duty steht dabei vom 28. Juli bis am 31. August bereit, Fall Guys ab vom 4. August bis am 31. August. Letzterer Titel ist damit gleich zur PS4-Veröffentlichung im Programm von PS Plus.

Fall Guys: Ultimate Knockout

Überlebt eine Reihe witziger Challenges, bis in diesem bunten Online-Party-Spiel für bis zu 60 Spieler nur noch der Sieger übrig bleibt! Stellt in brutalen Free-for-All- oder Koop-Challenges, bei denen nur das Gewinnerteam weiterkommt, euren Mut unter Beweis. Springt, duckt und kämpft euch durch witzige, physikbasierte Hindernisse: Schlagt Türen ein, balanciert auf riesigen Motorsägen oder jagt auf fallengespickte Berge hinauf. Verleiht eurem Fall Guy den richtigen Stil: vom klassischen Ananas-Style bis hin zu schmeichelhafter prähistorischer Mode.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered

Erlebt die unglaubliche Singleplayer-Kampagne aus dem Blockbuster von 2009 – Call of Duty: Modern Warfare 2 – komplett überarbeitet, für eine neue Generation.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Fall Guys: Ultimate Knockout, Devolver Digital / Mediatonic