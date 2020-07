Neuer kurzer Einblick in Tales of Arise aufgetaucht

Bandai Namco hat ein neues Promo-Video veröffentlicht, in welchem sich das Studio vorstellt. Man tut so kund, dass man als Videospielentwickler auch die Welt ein Stück weit verändern möchte. Im Video sind auch zwei ganz kurze Einblicke in Tales of Arise auszumachen. Dabei sieht man auch, wie eine frühe Version des Titels angespielt wird, in welcher Protagonist Alphen durch eine offen wirkende Gegend gesteuert wird. Ja, das ist wirklich nicht viel, aber immerhin besser als gar nichts. Oder?

Bandai Namco zu Tales of Arise

Fordere das Schicksal heraus, an das du gebunden bist! Die Bewohner von Dahna haben ihren planetarischen Nachbarn auf Rena – einen Planeten, den sie deutlich am Himmel sehen können – immer Ehrfurcht entgegengebracht und Rena als ein Land der Gerechten und Göttlichen gesehen. Legenden und Sagen, die seit unzähligen Generationen überliefert wurden, sind zu Tatsachen geworden und verbargen für die Menschen in Dahna eine grausame Realität. Seit 300 Jahren herrscht das Volk von Rena über Dahna, plündert die Ressourcen des Planeten und beraubt seine Bevölkerung ihrer Würde und Freiheit. Unsere Geschichte beginnt mit zwei Personen, die auf verschiedenen Welten geboren wurden und sich danach sehnen, ihr Schicksal zu ändern und eine neue Zukunft zu schaffen. Erlebt das nächste Kapitel der weltberühmten Tales-of-Serie, Tales of Arise, mit einer neuen Besetzung von Charakteren, überarbeiteten Kämpfen und klassischen Tales-of-Gameplay-Mechaniken.

Tales of Arise wurde vor Kurzem auf unbestimmte Zeit verschoben und ist für PlayStation 4, Xbox One und PCs angekündigt. Die Hoffnung auf mehr Material zum Spiel besteht am 23. Juli bei Bandai Namcos Play Anime Live.

Einblicke in Tales of Arise bei 0:59 und 1:18

via Gematsu, Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco