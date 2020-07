Everwild von Rare entführt euch in eine magische Welt

Weit über ein halbes Jahr hat sich Entwickler Rare Zeit gelassen, um sich mit Everwild zurückzumelden. Der einstige Entwickler von Banjo-Kazooie, der seine Blütezeit zu N64-Zeiten erlebte, steht seit jeher für Fans als Negativbeispiel, wie „feindliche Übernahmen“ laufen können. Jahrelang arbeitete das britische Studio an Kinect Sports und seinen Nachfolgern, zuletzt intensiv an Sea of Thieves.

Mit Everwild soll nun aber alles wieder besser werden. Im November mit vielen Versprechen erstmals vorgestellt, gab es nun beim Xbox Games Showcase neues Material zu Everwild. Everwild will SpielerInnen in eine „wunderschöne Welt“ ziehen, voller mystischer Wesen und schöner Natur. Auf der offiziellen Website wird das Spiel mit der Genrebezeichnung „Abenteuer“ beschrieben.

Unter der Leitung von Executive Producer Louise O’Connor soll ein „originelles Erlebnis“ entstehen, in dem Spieler in eine „magische Welt voller innovativer Ideen“ eintauchen. So hieß es bereits im November 2019. Das klingt aufregend, aber auch ziemlich verwaschen. Spieler und Spielerinnen sollen ihre Momente zudem mit anderen „rund um den Globus teilen“ können.

Everwild erscheint nur für Xbox Series X und PCs

Bei Versprechen und vielen schönen Eindrücken bleibt es auch heute erstmal, denn einen Veröffentlichungstermin gibt es natürlich noch nicht. Und wahrscheinlich wird Everwild noch eine ganze Weile auf sich warten lassen, denn angekündigt ist es nur für Xbox Series X und Windows-PCs.

Nicht (mehr) also für Xbox One und damit widerspricht es dem Xbox-Kredo, dass Xbox-Games während des Generationswechsels für beide Plattformen spielbar sind. Das spricht für einen Release in weiterer Ferne. Das Abenteuer soll dann aber auch im Xbox Game Pass am Start sein.

Bildmaterial: Everwild, Rare, Microsoft