Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy in Australien eingestuft

Überraschung! Australian Classification – das Pendant zur USK in Australien – hat mit Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy ein bisher unangekündigtes Spiel eingestuft. Wir hören damit zum ersten Mal von diesem Projekt von Koei Tecmo und Gust. Weitere Informationen oder Bilder gibt es also nicht, das Artikelbild stammt noch vom Vorgänger Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, welches bei uns für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs erhältlich ist.

Wir hatten Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout auch einem Test unterzogen. Die darin gelobten Aspekte sorgten unter anderem dafür, dass sich der Titel zum erfolgreichsten Spiel der Atelier-Serie entwickelte. Ein Sequel kommt da nicht wirklich überraschend.

via Gematsu, Bildmaterial: Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, Koei Tecmo / Gust