A Juggler’s Tale ist das erste eigenständige Projekt des deutschen Studios kaleidoscube

Beim Indie-Studio kaleidoscube in Ludwigsburg entsteht derzeit das poetische 3D-Side-Scrolling-Adventure A Juggler’s Tale. Gemeinsam mit dem Publisher Mixtvision plant man, das erste eigenständige Projekt des Studios im nächsten Jahr für PCs bei Steam und GOG sowie noch nicht genauer genannte Konsolen zu veröffentlichen. Gegründet wurde kaleidoscube vom Team während des Studiums an der Filmakademie Baden-Württemberg.

Freiheit an Fäden

In A Juggler’s Tale spielt die Marionette Abby die Hauptrolle in einem mittelalterlichen, märchenhaften Puppentheater. Oder besser gesagt der Puppenspieler Jack, welcher auch als Erzähler auftritt. Jedenfalls befindet sich Abby auf der Flucht und wird nun mit einer Welt voller Schönheit und Gefahren konfrontiert. Wie kann Abby ihr Schicksal gestalten, wo sich doch an Fäden geführt wird?

Der Spieler muss Abby dabei helfen, Gefahren und Fallen auszuweichen, es gilt auch Rätsel zu lösen. Ein Kernelement sind die Fäden, an welchen Abby hängt, welche eine zentrale Rolle im Gameplay spielen. Man strebt dabei an, vor allem Fans von Spielen wie Little Nightmares, INSIDE oder LIMBO anzusprechen. Das Spiel soll eine Länge von etwa zwei Stunden erreichen.

A Juggler’s Tale im Trailer

Bildmaterial: A Juggler’s Tale, Mixtvision Games / kaleidoscube