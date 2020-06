Xenoblade Chronicles: Monolith Soft fokussiert sich auf Ausbau der Marke

Xenoblade Chronicles gelang es, sich innerhalb einer Dekade zu einem der großen Franchises für Nintendo zu mausern. Zuletzt konnte sich etwa Xenoblade Chronicles: Definitive Edition eines großen Zuspruches erfreuen. Entsprechend wenig überrascht es also, dass Monolith Soft in naher Zukunft keine Anstalten machen möchte, die Entwicklung neuer Serieneinträge einzustellen.

Erwartet uns bald ein Xenoblade Chronicles 3?

Wie aus einem Interview von Vandal mit Studio-Chef und Serien-Schöpfer Tetsuya Takahashi hervorging, planen Monolith Soft, sich weiter auf den Ausbau der »Xenoblade Chronicles«-Marke zu fokussieren. Takahashi führte weiter aus, dass dies aktuell einen Großteil der Kapazitäten einnähme, er sich aber auch über die Möglichkeit zur Entwicklung eines kleineren Titels freuen würde:

Monolith Soft würde auch von der Entwicklung kleinerer Projekte profitieren, indem es die Vielfalt unseres Portfolios erweitern würde – über eine entsprechende Möglichkeit dazu würde ich mich also freuen. Aktuell sollte es allerdings unser Fokus sein, den Wert der Marke auszubauen, die wir mit der »Xenoblade Chronicles«-Saga kreiert haben. Sollten daneben Kapazitäten frei werden, die ebenso kleine Projekte einzugehen, wäre ich natürlich bereit, diese anzugehen.

An dieser Stelle sollte angemerkt werden, dass Monolith Soft 2018 noch verkündete, keine konkreten Pläne für eine Fortsetzung der Serie zu haben. Natürlich können sich solche Planungen aufgrund von diversen Entwicklungen jederzeit ändern, so wie es hier der Fall zu sein schien. Der kommerzielle Erfolg der Marke, sowie ihre positive Aufnahme durch die Kritik, wird wohl zu einem internen Umdenken geführt haben.

Das Studio scheint darüber hinaus einige weitere Eisen im Feuer zu haben. Gerade erst erschien Xenoblade Chronicles: Definitive Edition und Takahashi bestätigte, dass das Studio über drei separate Entwicklerteams verfügt. Während aktuell zum einen an einem gänzlich neuen Titel gearbeitet wird, unterstützt Monolith Soft zudem die Entwicklung der Fortsetzung zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Wann wir in ein mögliches Xenoblade Chronicles 3 eintauchen dürfen, bleibt also vorerst in den Sternen. Hier habt ihr derweil nochmal die Chance, einen Blick in den Launchtrailer für Xenoblade Chronicles: Definitive Edition zu werfen:

via Gamingbolt, Bildmaterial: Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, Nintendo / Monolith Soft