Twin Mirror von den Life-is-Strange-Machern meldet sich mit einem Teaser-Trailer zurück

Eigentlich sollte Twin Mirror bereits im letzten Jahr erscheinen, doch daraus wurde bekanntlich nichts. Nach der Verschiebung im Sommer blieb es dann auch monatelang ruhig. Nun machen Dontnod Entertainment (Life is Strange) und Publisher Bandai Namco mit einem neuen Teaser-Trailer wieder auf das Spiel aufmerksam.

Ein unsanftes Erwachen

In Twin Mirror schlüpfen die Spieler in die Rolle von Sam, eines Enthüllungsjournalisten, der nach Hause zurückkehrt, um einen alten Freund zu begraben. Sam wacht jedoch mit einem blutigen T-Shirt und ohne Erinnerung daran, wo er die letzte Nacht verbracht hat, in seinem Hotelzimmer auf… er muss sich auf eine spannende Ermittlung begeben und eine Reihe von wirkungsvollen Entscheidungen treffen, um die Wahrheit herauszufinden.

Twin Mirror ist derzeit übrigens nicht das einzige Spiel an dem Dontnod Entertainment arbeitet. Im November 2019 kündigte man auch Tell Me Why an, in dem SpielerInnen in die Rolle einer Trans*-Hauptfigur schlüpfen sollen. Twin Mirror erscheint 2020 für PCs, PlayStation 4 und Xbox One.

Bildmaterial: Twin Mirror, Bandai Namco / Dontnod Entertainment