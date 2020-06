Dragon Quest Rivals: PC-Version ab Ende Juni via Steam in Japan

Square Enix kündigte an, die PC-Version des digitalen Kartenspiels Dragon Quest Rivals Ende Juni via Steam in Japan anzubieten. Bislang war die PC-Version ausschließlich über Yahoo! Games verfügbar.

Die Steam-Version soll zudem region-locked, also nur in Japan zugänglich sein.

Die offizielle Steam-Seite beschreibt das Spiel wie folgt:

Ein kompetitives, digitales Kartenspiel, in dem Dragon-Quest-Charaktere und -Monster in rundenbasierten Kämpfen aufeinandertreffen. Der Spieler kann aus einem Pool von acht Helden und zahlreichen Karten wählen, um sich seinen Kontrahenten zu stellen. PvP-Duelle gegen andere japanische Spieler sind in verschiedenen Modi, wie »Ranked Match«, »Free Match«, oder »Room Match« möglich. Weiterhin ist die Gründung von Gilden möglich, um sich mit anderen Spielern auszutauschen. Die sogenannte »Invitation Arena« bietet ferner die Möglichkeit an Duellen mit zufällig generierten Kartendecks teilzunehmen.

Dragon Quest Rivals erschien im letzten Jahr neben PCs, Android- und iOs-Geräten auch für Nintendo Switch in Japan. Nachfolgend seht ihr einen älteren Trailer der Switch-Veröffentlichung.

via Gematsu, Bildmaterial: Dragon Quest Rivals, Square Enix