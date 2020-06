Diese Nintendo-64-Spiele könnt ihr auf Switch, PS4, Xbox One, 3DS und PCs spielen

Update am 23.06.2020:

Ein gebührendes Update dieser Liste am heutigen 24. Geburtstag des Nintendo 64. Heute vor 64 Jahren… pardon vor 24 Jahren erschien die Konsole in Japan. HAPPY BIRTHDAY! Und just heute können wir diese Liste auch ergänzen. Um Star Wars Episode I: Racer nämlich, das man seit heute auch auf PS4 und Nintendo Switch spielen kann. Nächster Neuzugang wird Shadow Man: Remastered sein, dessen Neuveröffentlichung kürzlich für Switch, PS4, Xbox One und PCs angekündigt wurde. Haben wir in der Zwischenzeit etwas vergessen…?

Update am 21.03.2020:



Seit dieser Woche ist Doom Eternal* erhältlich und mit ihm auch Doom 64. Den Klassiker gibts als Vorbestellerbonus, aber auch einzeln für 4,99 Euro ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PCs. Und damit ist nun ein weiterer N64-Klassiker auf aktuellen Plattformen spielbar und wir haben einen Anlass, unsere Liste zu erweitern. Übrigens beinhaltet die neue Veröffentlichung auch ein brandneues Kapitel!

Originalartikel:

Die Kollegen von N64 Today haben sich die Arbeit gemacht und eine Liste aller Nintendo-64-Games erstellt, die man derzeit auf aktuellen Systemen spielen kann. Für die ganz hartgesottenen N64-Fans ist diese Liste selbstverständlich irrevelant. Sie spielen schließlich auf dem N64. Doch für jene, die schöne Kindheitserinnerungen an die gemeinsame Zeit mit der Konsole haben, die Konsole selbst aber längst im Keller verstaubt, lohnt sich ein Blick.

N64 Today hat dabei die Neuveröffentlichungen für Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PCs und Nintendo 3DS (als aktuellen Handheld) ausgewertet und im Artikel sogar mit Kommentaren zur Umsetzung versehen. Bei vielen Spielen handelt es sich um Portierungen, manchmal aber auch um Remastered-Versionen. Wir halten es nachfolgend ein wenig übersichtlicher. Vorweg: Für PlayStation 4 gibt es keine N64-Veröffentlichung.

Überraschenderweise ist die Switch-Liste (noch) ziemlich kurz:

Doom 64

Star Wars Episode I: Racer

Turok: Dinosaur Hunter

Turok 2: Seeds of Evil

Nintendo 3DS – dank Abwärtskompatibilität auch mit Nintendo-DS-Veröffentlichungen

Diddy Kong Racing DS

Rayman 3D

Ridge Racer DS

Star Fox 64 3D

Super Mario 64 DS

The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D

The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D

Nintendo 64 auf PCs

Doom 64 (Steam)

Duke Nukem 3D (Steam)

Extreme-G 2 (Steam)

Forsaken Remastered (Steam und GOG)

Indiana Jones and the Infernal Machine (Steam und GOG)

Rayman 2: The Great Escape (GOG)

Shadow Man (Steam und GOG)

Star Wars Episode 1: Racer (Steam und GOG)

Star Wars: Rogue Squadron 3D (Steam und GOG)

Star Wars: Shadows of the Empire (Steam und GOG)

Turok: Dinosaur Hunter (Steam und GOG)

Turok 2: Seeds of Evil (Steam und GOG)

Worms Armageddon (Steam und GOG)

N64-Games auf Xbox One

Banjo-Kazooie (einzeln oder als Teil von Rare Replay*)

Banjo-Tooie (einzeln oder als Teil von Rare Replay)

Blast Corps (Rare Replay)

Conker: Live and Reloaded (Remake von Bad Fur Day für Xbox und Teil des Backward-Programms)

Conker’s Bad Fur Day (Rare Replay)

Doom 64

Duke Nukem 3D

Forsaken Remastered

Jet Force Gemini (Rare Replay)

Killer Instinct Gold (Rare Replay)

Perfect Dark (einzeln oder als Teil von Rare Replay)

Turok: Dinosaur Hunter

Turok 2: Seeds of Evil

N64-Games auf PlayStation 4

Doom 64

Duke Nukem 3D (Steam)

Star Wars Episode I: Racer

