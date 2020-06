Die Neuerscheinungen im Juni 2020

Schon wieder ist ein Monat Geschichte, schon wieder beginnt ein neuer Monat und damit gibt es auch wieder unsere Auswahl der Neuerscheinungen. Im Juni 2020 dürfte auch für viele unserer Leser The Last of Us Part II eines der Highlights sein. Darüber hinaus zeigt sich der Monat relativ langatmig. Mit Trails of Cold Steel III gibt es zum Abschluss ein echtes Highlight, ansonsten warten einige Portierungen.

Unsere Liste der Neuerscheinungen im Juni 2020

Kowloon Youma Gakuen Ki: Origin of Adventure (Switch): 4. Juni

(Switch): 4. Juni Shantae and the Seven Sirens (Switch): 4. Juni (Nur Download)

(Switch): 4. Juni (Nur Download) 51 Worldwide Games (Switch): 5. Juni (bei Amazon bestellen*)

(Switch): 5. Juni (bei Amazon bestellen*) Gunbird 2 (PC): 10. Juni (bei Steam)

(PC): 10. Juni (bei Steam) Yomi wo Saku Hana (Xbox One): 11. Juni

(Xbox One): 11. Juni Samurai Shodown (PC): 11. Juni (Epic Games Store)

(PC): 11. Juni (Epic Games Store) Samurai Shodown NeoGeo Collection (PC): 11. Juni (Epic Games Store)

(PC): 11. Juni (Epic Games Store) Samurai Shodown NeoGeo Collection (PC): 18. Juni (Steam)

(PC): 18. Juni (Steam) Ys: Memories of Celceta (PS4): 19. Juni (Nur Download)



The Last of Us: Part II (PS4): 19. Juni (bei Amazon bestellen*)

(PS4): 19. Juni (bei Amazon bestellen*) Tengai (PC): 22. Juni (bei Steam)

(PC): 22. Juni (bei Steam) Ninjala (Switch): 24. Juni (Nur Download)

(Switch): 24. Juni (Nur Download) Shoujo Jigoku no Doku Musume (PS4): 25. Juni

(PS4): 25. Juni Mr. Driller DrillLand (Switch, PC): 25. Juni (Nur Download)

(Switch, PC): 25. Juni (Nur Download) Death Match Love Comedy! (PS4, Switch, PCs): 25. Juni

(PS4, Switch, PCs): 25. Juni Little Town Hero (PS4, Switch): 26. Juni (bei Amazon bestellen*)

(PS4, Switch): 26. Juni (bei Amazon bestellen*) The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (PC): 30. Juni (bei Amazon bestellen*)

Was sind eure Must-Haves in diesem Monat?

