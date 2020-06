Deutsche Verkaufscharts: Animal Crossing steht zum 13. Mal in Folge an der Spitze

In den offiziellen deutschen Nintendo-Switch-Handelscharts steht Animal Crossing: New Horizons nun in der 13. Woche in Folge an der Spitze. Das ist stark und wird wohl auch noch so weitergehen, auch wenn The Last of Us: Part II heute erschienen ist. Denn die „Achterbahnfahrt“ gibts ja nur auf PlayStation 4. Chartermittler GfK Entertainment trennt die deutschen wöchentlichen Handelscharts wie gewohnt nach Plattform. Auf Rang 2 der Switch-Charts zieht Mario Kart 8 Deluxe weiter seine Kreise.

Bevor The Last of Us: Part II nächste Woche die PS4-Rankings erklimmt, darf sich dort noch einmal GTA V Premium Edition sonnen. Dahinter holt Horizon Zero Dawn den zweiten Platz, das beflügelt von der Ankündigung der Fortsetzung Horizon Forbidden West nochmal kräftig Fahrt aufnehmen konnte. Auf Xbox One geht Ori and the Will of the Wisps vor GTA V Premium Edition ins Ziel.

Die durch die ausschließliche Erfassung physischer Daten stark verzerrten PC-Charts werden einmal mehr von Die Sims 4 vor dem Landwirtschafts-Simulator 19 angeführt. Auf Nintendo 3DS tauschen Luigi’s Mansion 2 Selects (jetzt Erster) und Zelda: Ocarina of Time 3D Selects die Plätze.

via GfK, Bildmaterial: Horizon Forbidden West, Sony / Guerilla Games