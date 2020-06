DanMachi Infinite Combate erscheint in Europa am 7. August

Publisher PQube Games hat die Veröffentlichung von Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Infinite Combate im Westen konkretisiert. Das Dungeon-RPG mit Action-Kampfsystem soll in Europa am 7. August für Nintendo Switch, PS4 und PCs erscheinen, am 11. August in Nordamerika. Entwickelt von Mages, basiert das Spiel auf dem populären gleichnamigen Anime- und Manga-Franchise, das gerne auch mit DanMachi abgekürzt wird. Die Veröffentlichung für PS4 und Switch erfolgt hierzulande physisch und digital, für PCs nur digital. Für PlayStation 4 und Nintendo Switch gibt es bei Rice Digital zudem eine Collector’s Edition.

Zwei Protagonisten und Labyrinthe

Die Geschichte erlebt man aus der Sicht von zwei Protagonisten, nämlich Bell Cranel und Aiz Wallenstein. Orario ist eure Basis, eine Welt, in welcher Götter zusammen mit den Menschen leben und diese in Familias beschützen. In der Gilde wird man mit Quests versorgt, für deren Erfüllung man die Verliese erkundet. Während der Erforschung wird die Hauptfigur von zwei unterstützenden Partnern begleitet. Hat man die Hauptgeschichte abgeschlossen, erhält man Zugang in ein Labyrinth, dessen Aufbau automatisch bestimmt wird. Verstärkt man die Freundschaft zu anderen Figuren, können Events in den Dungeons ausgelöst werden.

Der Titel ist seit dem 28. November in Japan für PlayStation 4, Nintendo Switch, PS Vita und PCs über DMM Games erhältlich. In Asien erschien das Spiel am selben Tag physisch auf PS4 und Switch*, unter anderem mit englischen Untertiteln. Wer es also gar nicht erwarten kann, kann sich diese Fassung importieren.

