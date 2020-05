The Works of Hayao Miyazaki erscheint noch in diesem Jahr englischsprachig

Publisher Third Editions wird eine lokalisierte englischsprachige Version von The Works of Hayao Miyazaki: The Master of Japanese Animation veröffentlichen. Die Veröffentlichung auf Englisch haben wir dabei einer Kickstarter-Kampagne zu verdanken, in deren Rahmen die Arbeiten an diesem Werk sowie The Impact of Akira: A Manga [R]evolution und Berserk: With Darkness Ink finanziert wurden. Es ist eine übliche Vorgehensweise des französischen Verlags, der so seine durchaus tollen, aber eben auch sehr nischigen Bücher in die Welt bringt.

The Works of Hayao Miyazaki soll nun jedenfalls am 1. Dezember 2020 auf Englisch erscheinen. Autor Gael Berton ist seit seiner Kindheit mit Japan verbunden und reiste das erste Mal 2003 im Rahmen seines Japanischstudiums nach Japan. Seitdem war er sehr oft dort. Mit seinem Miyazaki-Buch zielt er darauf ab, die Persönlichkei dieses ungewöhnlichen Autors und seiner Mitarbeiter zu erforschen. Film für Film werden dabei auch die tiefgreifenden Themen seiner Werke entschlüsselt.

Bildmaterial: Third Editions / Cover: Sylvain Sarrailh