The Game Paradise: CruisinMix Special erscheint am 28. Mai für Nintendo Switch

The Game Paradise: CruisinMix Special wird am 28. Mai 2020 weltweit im Nintendo eShop für Nintendo Switch erscheinen. Es handelt sich dabei um eine Shoot’em-Up-Parodie, die ursprünglich 1995 in den japanischen Spielhallen veröffentlicht wurde. Später gab es eine Umsetzung für PCs und PS4, die ebenfalls im Westen erschienen ist. Es folgte die vorliegende „Special“-Version, welche das Spiel dann noch einmal um neue Elemente wie Waffen, Charaktere und neu arrangierte Hintergrundmusik erweiterte.

Die neue Veröffentlichung für Nintendo Switch wird 29,99 Euro kosten. Noch bis zum 27. Mai 2020 bekommt ihr im eShop auf eine Vorbestellung stolze 20 Prozent Rabatt. Hierzulande wird das Spiel offenbar als „Game Tengoku CruisinMix Special“ gelistet.

Ein teuflischer Plan

Der selbsternannte „Super Duper Genius Smart Guy“ Yamada hat einen teuflischen Plan ausgearbeitet, die Spielwelt zu übernehmen. Um ein Zeichen für sein Ziel zu setzen, plant er die Kontrolle über die Spielhalle „You&Me Kamiyoga“ in Kamiyoga, Tokio, an sich zu reißen. Die Teilzeitarbeiterin Yui Ito stellt sich ihm allerdings entgegen. Noch bevor die Spielhalle eröffnet, legt sie die Schaltkreise der gebrauchten Automaten zusammen und ruft damit die Hauptcharaktere aus den Spielen, um den Bösewicht zu besiegen.

Bildmaterial: The Game Paradise: CruisinMix Special, City Connection