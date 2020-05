Final Fantasy VII Remake: Die vielen Gesichter des Cloud Strife

Zur Feier der Veröffentlichung des Final Fantasy VII Remake wirft die japanische Famitsu, ergänzt durch Siliconera, einen Blick auf die vielen Gesichter des Cloud Strife. Nach seinem ersten Auftritt in Final Fantasy VII ist Cloud ein Star. Und wie es sich für Stars gehört, haben sie weitere Auftritte. Da Cloud ein Videospielcharakter ist und kein Popsänger, veränderte er dabei oft sein Erscheinungsbild. Je nach Genre, Franchise und Zielgruppe sah Cloud dabei anders aus.

Schon kurz nach der Veröffentlichung von Final Fantasy VII hatte Cloud seinen ersten Gastauftritt in Final Fantasy Tactics. Ramza Beoulve brachte Cloud mit einer antiken Maschine anno 1997 in seine Welt. Der gezeichnete Cloud im Ivalice-Stil sieht schon ganz anders aus als Polygon-Cloud aus Final Fantasy VII, aber auch anders als die Artworks, die dem Original zugrunde liegen.

Von Ehrgeiz bis Chibi-Look

1998 ging es mit Ehrgeiz weiter*, schon das erste Spiel, das nicht einmal Final Fantasy hieß. Das Fighting-Game von Square war zuerst in Spielhallen spielbar und damals hatte Cloud trotz der zeitlichen Nähe zum Original einen anderen Synchronsprecher. In Ehrgeiz wurde er von Kenyu Horiuchi gesprochen, im Original von Nozomu Sasaki.

Mit seinem Auftritt in Kingdom Hearts sorgte Cloud gemeinsam mit anderen Charakteren des Final-Fantasy-Franchise dafür, dass auch viele FF-Fans zum ersten Teil von Nomuras Kingdom Hearts fanden. In Theatrhythm Final Fantasy sahen wir den ersten Chibi-Cloud*, später ging es in diesem überspitzt süßen Stil mit World of Final Fantasy weiter. Aber auch in Final Fantasy Brave Exvius und Dissidia Final Fantasy konnte Cloud später noch einmal seine Kampfkünste zeigen.

Das waren nur seine Auftritte in Square-Spielen. Und nicht einmal alle. Darüber hinaus hatte Cloud natürlich etliche Auftritte in Crossover-Projekten und Kollaborationen. Zu den bekanntesten gehört natürlich sein Auftritt in Super Smash Bros. von Nintendo. Erst in diesem Jahr tauchte Cloud zudem im Serienableger Opera Omnia auf! Aber zum Beispiel auch in Puzzle & Dragons von GungHo Online Entertainment!

Welcher Auftritt von Cloud ist besonders bei euch hängen positiv geblieben? Oder welcher Gastauftritt geht gar nicht?

via Siliconera, Famitsu, Bildmaterial: Square Enix