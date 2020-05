Einige neue Bilder zu NieR Replicant Remastered und Re[in]carnation

Square Enix hat einige neue Screenshots zu den beiden kommenden NieR-Projekten veröffentlicht. Neben der Neuauflage NieR Replicant ver.1.22474487139… sehen wir auch weitere Bilder zu NieR Re[in]carnation.

Der Remaster von (ihr ahnt es) NieR Replicant wird von Toylogic entwickelt, Takahisa Taura von Platinum Games sei auch involviert. Producer Yosuke Saito nennt das Remaster ein „Versionsupgrade“. Wohl auch deshalb bekommt das Spiel ganz hochoffiziell den Titel NieR Replicant ver.1.22474487139… spendiert.

NieR Replicant ver.1.22474487139… lädt die Spieler in eine düstere, apokalyptische Welt ein, in der sie einen Bruder auf seiner spannenden Mission begleiten, seine Schwester von einer tödlichen Krankheit zu heilen – eine Mission, durch die sie alles in Frage stellen werden.