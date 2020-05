Die Legends Edition zum neuen Captain Tsubasa bietet einen echten Kickertisch

Nach den Teamvorstellungen in den letzten Wochen hat Bandai Namco heute Captain Tsubasa: Rise of New Champions einen konkreten Veröffentlichungstermin spendiert. Am 28. August 2020 beginnt das Abenteuer auf PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs. Zur Feier gibt es auch einen neuen Trailer und Bandai Namco stellt außerdem die zahlreichen Editionen zum Spiel vor.

In stolzen fünf Ausführungen wird das Spiel erhältlich sein: Es lockt neben einer Standard Edition die Deluxe Edition, die Legends Edition, die Collector’s Edition und die Champions Edition. Die Inhalte reichen von digitalen Boni wie dem Charakter-Pass, über Trikots, Figuren, Sammelkarten und Kunstdrucke bis hin zu Stickern und Steelbooks. Das absolute Highlight dürfte allerdings der Kickertisch der Legends Edition sein. Ja, ein richtiger Kickertisch. 155cm lang und 72kg schwer. Der Kostenpunkt dementsprechend: 1.989,00 Euro. Jep.

Zur Verfügbarkeit: Die Collector’s Edition gibt es in Deutschland exklusiv bei Amazon. Die Champions Edition und Legends Edition werden exklusiv im Online-Store von Bandai Namco angeboten und fügen ein personalisierbares Trikot hinzu.

