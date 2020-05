Bandai Namco kündigt das Action-Adventure Scarlet Nexus an

Bandai Namco hat heute bei Inside Xbox mit Scarlet Nexus eine komplett neue IP angekündigt. Bisher ist das Action-Adventure nur für Xbox Series X und Xbox One angekündigt. Vom Stil könnt ihr euch in einem ersten Trailer einen Eindruck verschaffen. Ein Mix aus Anime-Grafik, Action-Gameplay, kreativen Mutanten und übersinnlichen Kräften ist dabei vertreten.

In einer weit entfernten Zukunft wurde im menschlichen Gehirn ein Psioniker-Hormon entdeckt, das den Menschen übersinnliche Kräfte verleiht und damit die Welt, wie wir sie kennen, ein für alle Mal veränderte.

Die Menschheit stand noch am Beginn dieser neuen Ära, als Mutanten, sogenannte „Andere“, getrieben vom Hunger nach menschlichen Gehirnen, vom Himmel hinabstiegen. Diese Mutanten waren gegen herkömmliche Angriffe gefeit – und so verlangten extreme Umstände nach extremen Maßnahmen, um gegen diese existenzbedrohende Gefahr zu bestehen und die Menschheit vor der Auslöschung zu bewahren.

Psioniker, jene mit besonders ausgebauten übersinnlichen Kräften, wurden gegen diese Mutanten in den Kampf geschickt. Auch heute noch rekrutiert die Anderen-Abwehrstreitkraft (AAS) talentierte Psioniker, um die Menschheit vor dieser außerweltlichen Bedrohung zu schützen.

Schlüpfe in die Rolle von Yuito Sumeragi, einem neuen Rekruten der AAS, der danach strebt, es seinem Retter aus der Kindheit gleichzutun und Elite-Psioniker zu werden. Die futuristische Stadt New Himuka wartet nur darauf, von dir erkundet zu werden. Meistere die Kraft der Psychokinese und entdecke die Geheimnisse einer Brain-Punk-Zukunft, in der sich Technologie mit den Kräften des Verstandes verbindet. Tauche ein in Scarlet Nexus.