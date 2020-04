Web-Commercial zu The Legend of Heroes: Ao no Kiseki für PS4 veröffentlicht

Falcom hat heute ein kurzes Web-Commercial zu The Legend of Heroes: Ao no Kiseki für PlayStation 4 veröffentlicht. Die Remaster-Version des Spiels erscheint am 28. Mai in Japan. Passend dazu erscheint heute in Japan das Vorgängerspiel The Legend of Heroes: Zero no Kiseki für PlayStation 4. Beide Spiele erscheinen sowohl digital als auch im Handel. Neben der HD-Grafik, 60fps, besserer Soundqualität und kompletter Sprachausgabe gibt es weitere neue Features.

Etliche neue Features

Dazu gehören ein Skip-Modus, mit welchem die Spielgeschwindigkeit erhöht werden kann, und eine Option zum Überspringen von Zwischenszenen in Kämpfen. Natürlich wurde auch das Interface vom ursprünglichen Handheld-Release angepasst.

Darüber hinaus sind die Speicherdaten der HD-Remaster mit dem neuen Ableger The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki kompatibel. Spieler, die nach der Veröffentlichung am 27. August die Speicherdaten importieren, können auf diese Weise einige Ingame-Boni erlangen. Außerdem werden einige Charaktere aus Trails of Cold Steel in Ao no Kiseki erscheinen.

Beide Spiele, auch als Crossbell-Games bekannt, wurden ursprünglich für PlayStation Portable entwickelt. Zwar bekamen sie später auch eine „Evolution“-Version für PlayStation Vita, jedoch sind sie letztendlich nicht mehr auf moderneren Konsolen spielbar. Das ändert man nun.

Und im Westen?

Die The-Legend-of-Heroes-Reihe erhält auch hierzulande in letzter Zeit gute Nachrichten. The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III* erhält Umsetzungen für PCs (23. März) und Nintendo Switch (30. Juni), welche die westliche PlayStation-4-Version von letztem Oktober ergänzen. Folgerichtig war da nur die Ankündigung, dass The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV* für PlayStation 4 hierzulande im Herbst 2020 folgt, im nächsten Jahr dann auch für Nintendo Switch und PCs. NIS America übernimmt den Vertrieb. Zuletzt machte Falcom-Präsident Toshihiro Kondo auch Hoffnung auf Lokalisierungen von The Legend of Heroes: Zero no Kiseki und The Legend of Heroes: Ao no Kiseki für PlayStation 4.

via Gematsu, Bildmaterial: The Legend of Heroes: Ao no Kiseki, Falcom