Square Enix feiert die Veröffentlichung von Trials of Mana

Ab heute ist Trials of Mana hierzulande für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PCs erhältlich. Eine bemerkenswerte Veröffentlichung, denn es handelt sich um ein Remake von Seiken Densetsu 3. Nun sind Remakes an sich ja keine Besonderheit. Aber Seiken Densetsu 3 zeichnete eben 25 Jahre lang aus, dass es nicht lokalisiert wurde. Im letzten Jahr erschien das Original dann in der Collection of Mana* und nun gleich das Remake.

Gegenüber dem Original bietet das Remake neben der offensichtlich optischen Komplettüberarbeitung auch einen überarbeiteten Soundtrack und neue Features und Inhalte wie einen New-Game-Plus-Modus, ein neues Kapitel nach Spielende und neue Klassen.

Eine spielbare Demo zu Trials of Mana findet ihr in den digitalen Stores.

Neben dem obligatorischen Launchtrailer veröffentlichte Square Enix zum Launch außerdem zwei brandneue Artworks von Illustrator HACCAN. Besonders das Bild mit dem Mana-Baum ist bezaubernd. Oder? Es ist natürlich eine Hommage an ein anderes legendäres Werk. Und zeigt zusätzlich die „neuen“ Charaktere aus Trials of Mana.

Den Launch-Trailer könnt ihr hier ansehen:

Bildmaterial: Trials of Mana, Square Enix