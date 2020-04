Rennen um Gastgeberrolle: IGN ruft „Summer of Gaming“-Event für Juni aus

Die E3 2020 ist gestrichen und ob der Veranstalter ESA die zunächst ausgerufene „Online-Erfahrung“ auf die Beine stellen kann, bleibt ungewiss. Seitdem war jedenfalls nichts dazu zu hören. Journalist Mike Futter twitterte erst heute, von der ESA ist diesbezüglich nichts mehr zu erwarten: „Die ESA wird keinerlei Online-E3-Event veranstalten“. Nun springt IGN in die Presche und hat im Rennen um eine mögliche attraktive Gastgeberrolle eines digitalen Sommer-Gaming-Events einen ziemlichen großen Schritt unternommen.

Man kündigte den „Summer of Gaming“ an, ein Digital-Event, das Anfang Juni stattfinden wird. Also im Zeitraum, in dem üblicherweise die E3 stattfindet. Es soll die aktuellsten Neuigkeiten, Previews, Entwickler-Interviews, Publisher-Präsentationen und vieles mehr zu kommenden Spielen und der neuen Hardware-Generation geben, kündigte man an. Präsentiert wird der Summer of Gaming mit einer Mischung aus Live-Übertragungen und On-demand-Programmen. Für so etwas wie Besucheratmosphäre sollen „Reaction Videos“ und Votings sorgen.

Die Sache ist: mit 2K, Square Enix, SEGA, Bandai Namco, Amazon, Google Stadia, Twitter, Devolver Digital, THQ Nordic „und mehr“ hat man schon eine Reihe von prominenten Partnern gewonnen. Es ist kaum vorstellbar, dass die ESA (oder ein anderer Veranstalter) noch ein adäquat besetztes Event im gleichen Zeitraum auf die Beine stellen kann.

Bildmaterial: IGN