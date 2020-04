Panzer Dragoon: Remake erhält neue Features und essentielle Verbesserungen

Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, soll das Update 1.3 für die Nintendo-Switch-Version von Panzer Dragoon: Remake mit etlichen neue Features daherkommen. Unter anderem beschert euch das Update 1.3 einen 60-FPS-Modus, ein Rumble-Feature, eine Verbesserung des Input-Lags, eine neue Bewegungssteuerung und etliche weitere neue Features, welche das Spielerlebnis noch weiter verbessern sollen.

Die neuen Features des Updates 1.3 im Detail:

HD Rumble 60fps-Option Eingabe-Lag reduziert, Drehungen verbessert Bewegungssteuerung Überarbeitete Soundeffekte Mehrere Buttons zum Feuern und Anvisieren Auto-Lock-System als Option Neuer Spielmodus Neue Gameplay-Optionen Neue Cheat-Codes Optionen sind über das Pause-Menü zugänglich Animationen des Drachen überarbeitet Sprache des Spiels passt sich beim ersten Start der Sprache der Konsole an Das geheime Pandora-Box ist jetzt unabhängig vom Schwierigkeitsgrad zugänglich, wenn ihr es durchgespielt habt.



Panzer Dragoon: Remake ist ab sofort für Nintendo Switch, Xbox One und PCs erhältlich. In unserem ausführlichen Test erfahrt ihr, ob der Titel halten kann was er verspricht. Mit all den Quality-of-Life-Verbesserungen und neuen Features hätte das Spiel zum Launch wohl besser abgeschnitten.

Der offizielle Launchtrailer zum Spiel

via Eurogamer, Bildmaterial: Panzer Dragoon: Remake, Forever Entertainment / MegaPixel Studio S.A.