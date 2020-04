Ninjala: Weitere Infos zu saisonalen Updates, Season-Pass und Power-ups

Im mittlerweile dritten Entwicklertagebuch gibt das Entwicklerstudio GungHo Online Entertainment weitere Details zum Free-to-play-Titel Ninjala preis. Demnach erfahren Interessierte neue Informationen zu saisonalen Updates, einem Season-Pass und Power-ups für die spielbaren Charaktere.

Ninjala wird laut den Entwicklern in saisonale Events eingeteilt werden, wovon jedes rund acht bis zehn Wochen andauern wird. Jedes Update bringt dabei neue Features wie Waffen, Arenen und Gameplayfunktionen. Zusätzliche Belohnungen wird der sogenannte Ninjala Pass bringen, der als Season-Pass fungieren wird. Ähnlich wie in anderen Online-Spielen gibt es hier ein Stufensystem von 1 bis 100.

Zusätzliche Belohnungen mit dem Ninjala Pass

Die im Ninjala Pass enthaltenen Belohnungen werden erhalten, indem Missionen erfüllt werden, die mit fortschreitenden Stufen freigeschaltet werden. So soll der Pass mehr Anreize während der gesamten Saison bieten und es ermöglichen, mehr vom Spiel zu genießen.

Um euren Charakter noch weiter zu verstärken, müsst ihr in Online-Schlachten gewonnene Ninja-Medaillen und Shinobi-Karten einsetzen. Als Beispiel wurde die „Sudden Burst“-Shinobi-Karte genannt, die euch einmalig einen S-Burst aktivieren lässt, selbst wenn eure S-Energie-Anzeige erschöpft ist. So kann diese Karte beispielsweise am Anfang eines Matches zum Trumpf werden, da ihr sowieso mit niedriger S-Energie startet.

Shinobi-Karten und Ninja-Medaillen als Power-up

Eine Alternative wäre der „Wall Shooter“, mit dem ihr Kaugummi schneller verschießen könnt, wenn ihr auf Wänden steht. Ninja-Medaillen hingegen können Assist Codes freischalten und aktivieren. Diese wiederum können auch Shinobi-Karten weiter verstärken.

Ninjala erscheint am 27. Mai für Nintendo Switch. Das Spiel wurde übrigens erstmals auf der E3 2018 präsentiert und sollte im Frühjahr 2019 erscheinen. Doch es blieb sehr lange ruhig um Ninjala und schließlich folgte die Verschiebung auf das Frühjahr 2020. Eine Open-Beta steht unmittelbar bevor.

via Gematsu, Bildmaterial: Ninjala, GungHo Online Entertainment