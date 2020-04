Mortal Shell angekündigt, ein Soulslike-Action-RPG von Cold Symmetry

Mittlerweile kann man in der Videospielbranche „Soulslike“ als eigenes Genre bezeichnen. Jeder, der diesen Begriff hört, kann sich vorstellen, was in dem Spiel geboten wird. Zusammenhängende Gebiete, knackige Gegner, harte Bosskämpfe. Nun haben Publisher Playstack und Entwickler Cold Symmetry Mortal Shell angekündigt, welches genau in diese Kerbe schlagen soll.

Mortal Shell, welches zuvor unter dem Namen Dungeonhaven entwickelt wurde, wird von einem 15-köpfigen Team entwickelt. Das Entwicklerstudio selbst wurde erst vor mehr als zwei Jahren gegründet. Unter den Gründern befinden sich unter anderem Andrew McLennan-Murray, Anton Gonzalez und Vitaly Bulgarov. Während Gonzalez früher bei Sucker Punch als Senior Environment Artist arbeitete, war Bulgarov Cinematic Artist bei Blizzard.

Nach den letzten zwei Jahren voller Arbeit und Komplexitäten, welche die Spieleentwicklung mit sich bringt, seien sie nun froh, Mortal Shell ankündigen zu können. Es fühle sich so an, als würde man mit einem Paddelboot den Ozean überqueren, so die Gründer über die Entwicklung. Dennoch seien sie froh ihr eigenes Spiel zu entwickeln, welches sie selber spielen würden.

Das ist Mortal Shell

Als leeres Gefäß streift ihr durch die dunklen Landschaften in Mortal Shell, in der die letzten Überreste der Menschheit verrotten. Auf Geheiß des „Dark Father“ sind eure Ziele die verschiedenen Anhänger der verborgenen Heiligtümer.

Dort, auf dem heiligsten Gelände von Mortal Shell, müsst ihr die heiligen Drüsen sammeln. In der nichtlinearen Kampagne begegnen euch verlorene Krieger, die euch vieles abverlangen werden. Dabei habt ihr die Möglichkeit deren sterbliche Hüllen zu übernehmen, um eure Fähigkeiten und Waffenkenntnisse zu verbessern. Der Dark Father möchte unbedingt, dass ihr eure Aufgabe erledigt – aber zu welchem Zweck?

Mortal Shell soll im dritten Quartal 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam erscheinen. Auf der offiziellen Webseite könnt ihr euch für eine Beta anmelden.

via Gematsu, Bildmaterial: Mortal Shell, Playstack / Cold Symmetry