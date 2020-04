Monokuma gibt den Startschuss für die Danganronpa-Feierlichkeiten

Spike Chunsoft hat 2020 als das Jahr von Danganronpa ausgerufen. Vor zehn Jahren wurde das erste Danganronpa-Spiel in Japan veröffentlicht. Deshalb soll es in diesem Jahr eine Reihe von neuen Ankündigungen geben. Dazu hat Monokuma jetzt den offiziellen Startschuss gegeben. Spike Chunsoft veröffentlichte einen neuen Trailer, der euch kurz in die Historie der Serie entführt und die Zukunft schmackhaft macht. Außerdem schaltete man eine offizielle Website zum 10. Geburtstag.

Schon in den letzten Tagen ging es aber los mit den Ankündigungen. Am Wochenende gab man bekannt, dass die Trilogie aus den ersten drei Spielen für Mobilgeräte umgesetzt werden wird. Außerdem wurde eine Reihe von Geburtstags-Streams angekündigt. Der erste soll am 21. Mai von 21:00 bis 22:00 Uhr JST (14:00 bis 15:00 Uhr bei uns) unter dem Namen „Dangan TV: Hope Goes Forward!“ ausgestrahlt werden.

Neu ist auch, dass das Mobile-Horror-Game Identity V von NetEast Games ein Kollaborations-Event mit Danganronpa bieten wird. Sicherlich alles noch nicht das, worauf Danganronpa-Fans hoffen… aber die Feierlichkeiten gehen ja noch weiter!

Danganronpa: Trigger Happy Havoc erschien am 25. November 2010 in Japan und wenig später auch im Westen. Das einzigartige Szenario von Kazutaka Kodaka über die Eliteschule Hope’s Peak Academy fand viele Fans weltweit. Inzwischen hat sich die gesamte Serie weltweit über 3,5 Millionen Mal verkauft und es gibt neben den Videospielen auch eine Anime-Serie und Mangas.

Mit der Danganronpa Trilogy* gibt es alle drei Spiele der Reihe in einer PS4-Neuauflage.

