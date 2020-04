Indivisible ist für Switch erschienen und Entwickler Lab Zero wusste nichts davon [Update]

Update am 30. April 2020 um 09:25 Uhr:

Inzwischen gibt es auf der offiziellen Website eine weitesgehende Klärung des Sachverhalts. Demnach sei der 28. April 2020 die ursprünglich geplante Veröffentlichung gewesen. Doch dann sei ein Day-One-Patch dazwischen gekommen, der wohl noch nicht fertig war. Die damit einhergehende Verschiebung auf Anfang Mai sei mit den Release-Tools nicht umgesetzt worden, stattdessen ging das Spiel dann automatisch und „zur Überraschung aller Beteiligten, auch 505 Games“, am 28. April 2020 digital live. Unterstützer der Indiegogo-Kampagne sollen jetzt so schnell wie möglich ihre Keys erhalten.

Originalartikel:

Fans warten schon lange auf die Veröffentlichung von Indivisible für Nintendo Switch. Seit geraumer Zeit ist das per Crowdfunding finanzierte RPG-Plattformspiel schon für andere Konsolen und PCs erhältlich, die Switch-Version wurde auf 2020 verschoben und das war bis dato der aktuelle Stand. Nun ist Indivisible aber plötzlich im Nintendo eShop veröffentlicht worden. Zu schnell für so manchen Fan und sogar zu schnell für Entwickler Lab Zero Games. Denn die wussten nichts davon.

Irgendetwas scheint schiefgelaufen zu sein in der Kommunikation. An welcher Stelle, lässt sich nicht ausmachen. Mike Zaimont von Lab Zero twitterte, man erhielt plötzlich Glückwünsche zum Launch und hatte selbst keinen Schimmer, was los ist. An der Portierung war man aber auch nicht direkt beteiligt. „Das Portierungsteam hat ernsthaft hervorragende Arbeit geleistet. Läuft mit stabiler Framerate, selbst im Handheldmodus.“

Es handelt sich nicht um den aktuellen Build von Indivisible

So ganz glatt lief dann aber wohl doch nicht alles. Offenbar handelt es sich nicht um den aktuellsten Build des Spiels. „Der alte Build, der hier anscheinend veröffentlicht wurde, hat keinen Koop, keinen New-Game-Plus-Modus und keine der anderen Neuerungen. Ich habe es selbst probiert.“

Außerdem ärgert sich Mike Zaimont natürlich, dass es keinerlei PR zum Launch gab. Das kann auch nicht im Interesse von Publisher 505 Games gewesen sein. Inzwischen hat Mike Zaimont weitere Infos erhalten. „Noch einmal, das ist nicht die Schuld des portierenden Studios – sie haben großartige Arbeit geleistet. Auch ist es nicht Nintendos Schuld.“ Da bleibt natürlich nur 505 Games, die „sicherlich bald Infos dazu haben werden“.

Day One or not Day One

Außerdem soll es noch einen Day-One-Patch geben, der dann natürlich kein Day-One-Patch mehr ist. Er war ursprünglich aber geplant, so Zaimont. Mit diesem Patch ist das Spiel dann auf dem aktuellen Build. Allerdings wird es dann wohl immer noch keinen Koop-Modus geben, er soll erst später ergänzt werden, das sei auch der Plan gewesen.

Der Plan war bestimmt auch ein Launchtrailer zur Switch-Version, aber den gibt es natürlich nicht, wen wundert es angesichts dieser Ereignisse. Daher seht ihr hier den alten Launchtrailer. Übrigens ist nach wie vor auch eine Handelsversion für Nintendo Switch geplant, sie ist derzeit bei Amazon für den 25. Juni gelistet*.

Bildmaterial: Indivisible, 505 Games / Lab Zero Games