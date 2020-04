Ghost in the Shell SAC_2045: Neuer Trailer zur kommenden Netflix-Serie

Schon lange steht fest, dass Netflix eine Serie zu Ghost in the Shell ausstrahlen wird. Kurz vor dem Start der Reihe am 23. April gibt es nun einen neuen Trailer und einige Charakter-Artworks. Erstellt wurden die Designs von Charakter-Designer Ilya Kuvshinov. Ihr seht Major Motoko Kusanagi, Batou, Purin Ezaki und Tachikoma.

Ghost in the Shell SAC_2045 – so der Name der Serie – wird zunächst 12 Episoden bieten. Eine zweite Staffel wurde schon im letzten Jahr bestätigt. Die Netflix-Serie entstand übrigens bei Sola Digital Arts und Production I.G. in Japan. Production I.G. hat nicht nur den Original-Anime produziert, sondern dürfte auch Videospielfans bestens bekannt sein. Unter anderm die animierten Sequenzen aus Persona 5 stammen von diesem Studio.

