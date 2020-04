Das Action-RPG Minimal Affect ist Hommage und Parodie auf das Sci-Fi-Genre

Gemeinsam mit Publisher Sold Out hat Entwickler Toadman Studios das „aberwitzige Weltraum-Adventure“ Minimal Affect angekündigt. Das Action-RPG soll gleichzeitig eine Hommage und eine Parodie auf das Sci-Fi-Genre sein und dürfte wohl besonders die vielzitierten „Kinder der 90er“ ansprechen, die mit vielen Medien dieses damals sehr populären Genres aufgewachsen sind.

Die Entwickler von Minimal Affect sind nach eigenen Worten Sci-Fi-Fanatiker. Im Mittelpunkt ihres Spiels steht eine Bande ko(s)mischer Außenseiter, wie auch der erste Trailer bestens zeigt. In der zweiten Hälfte des Videos erwartet euch auch Gameplay-Material. „Minimal Affect ist unsere Hommage an die größten Sci-Fi-RGPs, -Filme, und -Shows, die wir so lieben“, sagt Rasmus Davidsson, Creative Director von Minimal Affect.

Die Story sei „absolut seltsam“, aber auf das Gameplay würde dies nicht zutreffen. „Das Spiel ist ein vollwertiges Action-RPG in dem Zeichenstil, der aus Zeichentrickreihen für Erwachsene bereits bekannt ist. Es ist ein intergalaktisches Märchen über Weltraum-Abenteuer, Comedy und fragwürdige Moral.“

Mit Warp-Geschwindigkeit erleben Spieler in Minimal Affect eine einzigartige Geschichte mit der bunt zusammengewürfelten Besatzung auf der Jungfernfahrt der Star Alliance „Balding Eagle“ (die deutsche Übersetzung möchte an dieser Stelle nur sehr ungern auf die Bezeichnung „Glatzkopfseeadler“ verzichten). Die Dinge versprechen schnell gefährlicher zu werden als gedacht. Aber gut, dass sich das Team an ihren…“furchtlosen“ Anführer wenden kann?

Das Spiel soll 2021 in Nordamerika und Europa für PCs und „ausgewählte Konsolen“ erscheinen.

