City Connection veröffentlicht Psikyo-Klassiker für PC-Steam

City Connection wird das 1996 von Psikyo entwickelte Shoot’em Up Strikers 1945 sowie dessen 1994 veröffentlichten Genre-Kollegen Gunbird am 30. April respektive am 11. Mai 2020 bei Steam veröffentlichen. Beide Spiele werden dabei englische und japanische Sprachoptionen bieten.

Strikers 1945 ist zuletzt für Nintendo Switch neu aufgelegt worden und sogar Teil einer Handelsversion, der Sammlung Psikyo Shooting Stars Alpha. Gleiches durfte auch Gunbird erleben, das allerdings Teil der Sammlung Psikyo Shooting Stars Bravo ist, die erst im Februar von City Connection, Psikyo und NIS America ebenfalls im Westen veröffentlicht wurde.

Nach den Switch-Sammlungen sind die PC-Portierungen das nächste große Projekt von City Connection. Man plant neben Strikers 1945 und Gunbird auch die Veröffentlichung zahlreicher weiterer Psikyo-Klassiker für PC-Steam. Dazu zählen die Fortsetzungen der genannten beiden Spiele ebenso wie die Serie Samurai Aces und Sol Divide, Dragon Blaze und weitere.

via Gematsu, Bildmaterial: Strikers 1945