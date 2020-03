Memories Off: Innocent Fille und Memories Off: Innocent Fille for Dearest kommen zu Steam

Memories Off: Innocent Fille und Memories Off: Innocent Fille for Dearest werden am 1. respektive am 29. April für PCs via Steam veröffentlicht – so ließen es Publisher Spike Chunsoft und Entwickler Mages verlauten. Die Vertonung ist auf Japanisch, zusätzlich gibt es noch chinesische Textoptionen. Leider unterstützen die Ableger keine englische Sprache.

Memories Off: Innocent Fille

Die Geschichte beginnt damit, dass der Wunsch des Protagonisten Kasane in Erfüllung geht. Er wechselt von seiner ehemaligen Schule, einer High School in Sapporo, in eine Lehranstalt, die sich in Shounan befindet. Ab Oktober wird er dort mit seinem Stipendium beginnen. Nach sieben Jahren trifft er gute Freunde aus seiner Kindheit wieder und erlebt in seiner neuen Heimat eine komplizierte Liebesgeschichte. Memories Off: Innocent Fille for Dearest ist die Fan-Disc zu Memories Off: Innocent Fille.

Memories Off: Innocent Fille und Memories Off: Innocent Fille for Dearest erschienen bereits 2018 und 2019 für PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch und PCs.

Das ältere Eröffnungsvideo zu Memories Off: Innocent Fille

via Gematsu, Bildmaterial: Memories Off: Innocent Fille, Spike Chunsoft / Mages