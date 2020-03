Media Markt: „3 für 2“-Aktion mit Final Fantasy VII Remake, Resident Evil 3 und DOOM Eternal

Media Markt hat heute eine neue „3 für 2“-Aktion gestartet*, die es erst auf den zweiten Blick in sich hat. Zunächst sind leider wieder nur Games für PS4, Xbox One und PCs enthalten. Switch-Fans gehen also mal wieder leer aus.

Aber: In den Aktionszeitraum fallen auch einige ausgewählte Spiele, die erst in den nächsten Tagen erscheinen. Dazu gehören zum Beispiel Final Fantasy VII Remake* und Resident Evil 3 Remake*. Zusammen mit dem brandneuen DOOM Eternal könnt ihr da schon ein schönes Paket schnüren.

Diesmal ist diesmal das auch kein Fehler, Media Markt wirbt sogar explizit mit den genannten Spielen für die Aktion. Allerdings solltet ihr euch auch bewusst sein, dass bei Logistik und Auslieferung derzeit noch nicht alles rund läuft. Wenn ihr Final Fantasy VII Remake zum Launch spielen wollt, geht ihr eventuell ein gewisses Risiko ein. Aber das ist bei aktuell vermutlich vielen Händlern noch so. Und die Ersparnis ist natürlich verlockend. Ab morgen müsste theoretisch auch Persona 5 Royal Teil der Aktion sein.