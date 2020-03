Mary Skelter Finale für Nintendo Switch und PS4 angekündigt

Compile Heart hat Mary Skelter Finale für Nintendo Switch und PlayStation 4 angekündigt, das konsequenterweise das Finale der Dungeon-RPG-Reihe zu sein verspricht. Das „Jailbreak Drama“ nahm mit Mary Skelter: Nightmares seinen Anfang und wurde später mit Mary Skelter 2 fortgesetzt. Beide Spiele wurden vor einiger Zeit für Nintendo Switch (auch im Westen) veröffentlicht.

Der Protagonist ist in einem „lebenden Gefängnis“ voller seltsamer Kreaturen, bekannt als Marchens, eingesperrt. Aus diesem Gefängnis will er mithilfe der „Blood Maidens“ fliehen. Sie verfügen über besondere Kräfte. Als der Protagonist und seine Helferinnen endlich dem Gefängnis entkommen sind, treffen sie nun auf die „Foul Feeding Overseer Tower“ und die „Genocide Pink“.

Gewohntes Gameplay mit einigen Neuerungen

Am grundlegenden Gameplay will Mary Skelter Finale auch im Serienabschluss festhalten. Ein paar neue Features gibt es aber natürlich. Als größte Neuerung stellt man gleich heute das „Zapping System“ vor. Damit kann man zwischen verschiedenen Protagonisten in Echtzeit wechseln, während das Spiel weiterläuft. Spieler werden verschiedene Partys durch die 3D-Dungeons steuern.

Wer erst jetzt mit Mary Skelter beginnen will, der wird sich über eine mitgelieferte Adventure Story im Visual-Novel-Stil freuen, in der man die Story aus den Vorgängerspiele nachholen kann. Einen japanischen Veröffentlichungstermin für Mary Skelter Finale gibt es bisher nicht, ebenso wenig wie eine Ankündigung für den Westen.

via Gematsu, Dengeki Online, Bildmaterial: Mary Skelter Finale, Compile Heart