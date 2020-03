Final Fantasy VII Remake: Lieferengpass wegen Coronavirus „immer wahrscheinlicher“

Square Enix hat über die sozialen Medien wissen lassen, dass ein Lieferengpass der physischen Verkaufsversion des Final Fantasy VII Remake aufgrund der weltweiten Einschränkungen rund um den Coronavirus „immer wahrscheinlicher“ wird. Eine Verschiebung steht allerdings nicht zur Debatte. Weitere Informationen will man schon am 20. März teilen.

Final Fantasy VII Remake erscheint am 10. April 2020 hierzulande für PlayStation 4. Bei Amazon winkt Vorbestellern exklusiv als Bonus* ein dynamisches „Sephiroth“-Theme für eure PS4. Außerdem gibt es auch noch die Beschwörungsmateria „Chocobo-Küken“.

Die Deluxe Edition des Spiels beinhaltet ein Steelbook, ein Artbook und eine Soundtrack-CD. Vorbesteller der Deluxe Edition erhalten unter anderem bei Amazon* zusätzlich die Beschwörungsmateria „Kaktor“.

Auch bei Media Markt* (Deluxe Edition*) und bei Saturn* (Deluxe Edition*) könnt ihr das Final Fantasy VII Remake vorbestellen. Dabei solltet ihr auch bedenken, dass der Einzelhandel in eurer Region zur Veröffentlichung möglicherweise noch geschlossen hat. Wählt also lieber den Versand.

Aufgrund der außergewöhnlichen Umstände, mit denen die Welt sich durch die Covid-19-Pandemie konfrontiert sieht, möchten wir euch darüber informieren, wie dies die bevorstehende Veröffentlichung von Final Fantasy VII Remake beeinflusst.

Unsere Priorität ist die Gesundheit und Sicherheit unserer Fans und Kunden unter dem Gesichtspunkt des Ratschlags der örtlichen Regierung und der Weltgesundheitsorganisation. Final Fantasy VII Remake wird weiterhin weltweit am 10. April erscheinen. Aufgrund unvorhergesehener Veränderungen der Distribution und dem Einzelhandel, welche sich von Land zu Land unterscheiden, wird es immer wahrscheinlicher, dass einige von euch eure Ausgabe des Spiels nicht am Tag der Veröffentlichung erhalten werden.

Wir überwachen die Situation täglich und arbeiten mit unseren Partnern, Einzelhändlern und Square-Enix-Teams in Europa und Amerika zusammen, um alles in unserer Macht stehende zu tun, damit so viele von euch wie möglich das Spiel ab dem 10. April spielen können.

Wir möchten euch auf dem Laufenden halten und planen, am Freitag, den 20. März erneut einen Beitrag mit jeglichen weiteren Neuigkeiten zu posten. Bitte behaltet unsere offiziellen Kanäle im Auge.

Für jegliche andere Fragen bezüglich der Veröffentlichung wendet euch bitte an den Square-Enix-Store-Kundendienst und für weitere Informationen zur Verfügbarkeit in eurer Region an den betreffenden Einzelhändler.