Final Fantasy VII Remake: Demo gegen Aktivierungsgebühr jetzt auch ohne PS-Plus-Abo spielbar

Als Square Enix die spielbare Demo zum Final Fantasy VII Remake endlich öffentlich zugänglich machte, hagelte es in den sozialen Medien jede Menge bitterböse Kommentare. Die „kostenlose“ Demo war nämlich nur mit einem PlayStation-Plus-Abo herunterladbar. Das ist kein böser Wille von Square Enix und es ist auch kein Zufall, dass dies nur in Deutschland der Fall ist. Ein PS-Plus-Abo ist ein einfacher Weg, das Alter der Spieler zu verifizieren.

Square Enix hat sich der Kritik aber angenommen und mit Sony an einer Lösung gearbeitet, die durchaus ein wenig unorthodox ist, aber praktikabel. Gegen eine „Aktivierungsgebühr“ von 25 Cent können Spieler nun auch ohne PS-Plus-Abo die Demo herunterladen und spielen. Square Enix verbreitete dazu heute die folgende Nachricht in den sozialen Netzwerken:

Die Teams von SQUARE ENIX haben in den letzten Tagen gemeinsam mit Sony PlayStation an einer Lösung gearbeitet, die Demo zu FINAL FANTASY VII REMAKE allen deutschen PS4-Besitzern zugänglich zu machen. Wir freuen uns, hiermit bekannt zu geben, dass die Demo zu FINAL FANTASY VII REMAKE und damit auch das zugehörige, exklusive PS4-Design ab sofort auch ohne PlayStation Plus im deutschen PlayStation Store zur Verfügung steht. Bitte beachtet, dass aufgrund der Jugendschutzbestimmungen für Spieler ohne PlayStation Plus Abonnement eine Aktivierungsgebühr über einmalig 25 Cent zur Altersverifikation erforderlich ist. Wir danken euch, die ihr so sehnsüchtig auf den Release des Spiels wartet, für euren leidenschaftlichen Support.

Final Fantasy VII Remake erscheint am 10. April 2020 hierzulande für PlayStation 4. Bei Amazon winkt Vorbestellern exklusiv als Bonus* ein dynamisches „Sephiroth“-Theme für eure PS4. Außerdem gibt es auch noch die Beschwörungsmateria „Chocobo-Küken“.

Eine Vorbestellung könnte sinnvoll sein, wenn ihr die physische Variante bevorzugt. Square Enix ließ in dieser Woche auch verlauten, dass es aufgrund der Auswirkungen rund um den Coronavirus zu Lieferengpässen kommen könnte.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO