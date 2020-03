DuckTales Remastered ist zurück in den digitalen Stores

Die Bürde des Digitalvertriebs. Man kann sich nie sicher sein, wie lange ein Spiel zugänglich sein wird. Auch wenn man es gekauft hat. Hin und wieder kommt es vor, dass Spiele einfach so aus den digitalen Stores verschwinden, beispielsweise weil Lizenzen abgelaufen sind.

So erging es im August 2019 offenbar DuckTales Remastered von Capcom. Der Publisher gab damals bekannt, dass die digitale Verkaufsversion aus den Stores für Wii U, PS3, Xbox 360 und Xbox One sowie PC-Steam gestrichen wird. Eine Begründung dafür gab Capcom damals nicht an, immerhin gibt es kurz vor der Löschung noch einen dicken Rabatt.

Eine seltsame Geschichte, aber kurz darauf war das Spiel dann digital verschwunden und nur noch eine Geschichte. Zum Glück existiert auch eine Verkaufsversion*, die damals auch ordentlich in den Charts kletterte. Trotzdem blieb ein ungutes Gefühl zurück.

Umso seltsamer ist es, dass DuckTales Remastered ab sofort wieder digital erhältlich ist. Das gab Capcom nun im offiziellen Unity Blog bekannt, wieder ohne konkrete Details zu nennen. DuckTales Remastered kann ab sofort wieder digital für PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One (via Backwards Compatibility), Wii U und Steam gekauft werden.

Woohoohoo!

via Capcom, Bildmaterial: DuckTales Remastered, Capcom, Disney / WayForward