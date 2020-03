Entwickler und Publisher Valve hat kürzlich drei brandneue Gameplay-Videos zum VR-Ableger Half-Life: Alyx veröffentlicht. Die Gameplay-Videos bieten etliche neue Eindrücke aus der Spielwelt des VR-Titels und veranschaulichen euch auch, in welchem Maße ihr mit der Spielwelt bzw. den Gegenständen in dieser interagieren könnt.

Der Kampf gegen die Combine entflammt erneut

In Half-Life: Alyx übernehmt ihr die Rolle der Alyx Vance, Tochter von Dr. Eli Vance und die ehemalige Partnerin von Gordon Freeman, dem Helden der ersten beiden Half-Life-Teile. Alyx muss sich im neuesten Teil erneut gegen die übermächtigen Truppen der Combine erwehren, doch dieses Mal ist der Spieler dank der VR-Technik noch näher am Geschehen.

Half-Life: Alyx ist dabei von Grund auf für VR geschaffen, verspricht Valve.

Spähen Sie hinter einer zerbröckelten Mauer oder unter einer Klette hervor, um einen (scheinbar) unmöglichen Treffer zu landen. Stöbern Sie in Regalen nach Spritzen mit Heilserum und Munition. Bearbeiten Sie Werkzeuge, die alle außerirdischen Geräte hacken. Reißen Sie sich Kopfkrabben vom Gesicht und schmeißen Sie sie aus dem Fenster. VR ist wie für das Herz des Half-Life-Gameplays geschaffen.

Half-Life: Alyx soll für die gängigen PC-VR-Systeme Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index, Oculus Quest (per Link-Kabel) und Windows Mixed Reality am 23. März 2020 zum Preis von rund 59,99 Euro via Steam erscheinen.

Gameplay-Video 1

Gameplay-Video 2

Gameplay-Video 3

via Gematsu, Bildmaterial: Half-Life: Alyx, Valve