Dead or Alive 6: Venus-Tamaki und Haarfarbewechsel bittet Fans zur Kasse

Vor ziemlich genau einem Jahr erschien Dead or Alive 6 und Koei Tecmo wird nicht müde, das Spiel um weitere Charaktere und Inhalte zu erweitern. Inzwischen gibt es den vierten Season-Pass, der wieder unfassbare 89,99 Euro kostet und dafür neben einem neuen Charakter wieder unzählige Outfits bietet.

Nun gab Koei Tecmo bekannt, um welchen Charakter es sich handelt. Es ist Tamaki aus Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation. Sie wird ab dem 10. März für alle DOA-Fans mit ausreichend gefülltem Festgeldkonto verfügbar sein. Neben einem offiziellen Teaser-Trailer seht ihr unten auch erstes Gameplay von der Famitsu. „In so einem Turnier… kann alles passieren!“, macht Tamaki im Teaser die Fans neugierig.

Haarfarbewechselvorgang für einen Dollar

Unterdessen machte Dead or Alive 4 in dieser Woche nicht mit dem vierten überteuerten Season-Pass von sich Reden, sondern vor allem mit einer frechen Microtransaktion. Ein Youtuber machte sie zum Thema und viele Medien berichteten darüber. So muss man – seltsamerweise nur in der PS4-Version des Spiels – über ein Premium-Ticket-System einen Dollar löhnen, um die Haarfarbe einer Figur zu ändern. Dabei geht es nicht nur um das Freischalten der Haarfarbe, sondern um den Wechselvorgang an sich. Wenn ihr also zurückwechseln möchtet, kostet das nochmal einen Dollar, wie Eurogamer berichtet. „Ein Schlag ins Gesicht“, findet der Youtuber.

Tamaki – Teaser-Trailer

Tamaki – Gameplay

via Gematsu, Eurogamer, Bildmaterial: Dead or Alive 6, Koei Tecmo / Team Ninja