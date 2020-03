Amazon kontert Saturn: „3 für 2“ in der Kategorie „Games“ ausgerufen

Wie so oft reagiert Amazon auf eine Aktion von Saturn oder Media Markt. Seit einigen Tagen könnt ihr bei Saturn aus dem gesamten Games-Sortiment drei Spiele aussuchen und nur zwei bezahlen. Gelegentlich gibt es vorher die üblichen „Preisanpassungen“ auf die ursprüngliche UVP, Vorsicht ist also geboten.

Da macht sich eine Alternative ja ganz gut: 3 für 2 bei Amazon*. Auch bei Amazon gibt es Vollpreisspiele, aber Spiele wie NieR: Automata, Yakuza 6, Judgment, 428: Shibuya Scramble, Nelke & the Legendary Alchemists und viele weitere japanische Games kosten realistische zwischen 20 und 40 Euro. Mit dabei sind auch ganz neue Titel wie One Punch Man: A Hero Nobody Knows und Romance of the Three Kingdoms XIV.

Leider sind auch bei Amazon keine Switch-Games dabei, soviel vorab. Wie immer gilt auch: Solange der Vorrat reicht. In der Regel sind die beliebtesten Spiele nach einer Weile zunächst vergriffen.

Seid ihr fündig geworden?

* JPGAMES.DE ist Teilnehmer am Amazon-Partnerprogramm. Es handelt sich um sogenannte Affiliate-Links, bei denen JPGAMES eine Provision durch Käufe und ggf. Folgekäufe des Nutzers erzielen kann. Das kostet euch keinen Cent zusätzlich, ihr könnt uns aber damit sinnvoll und einfach unterstützen.

Bildmaterial: Amazon