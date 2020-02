Streets of Rage 4: Neuer Trailer und Zeitraum der Veröffentlichung

Es gibt nun einen ungefähren Zeitraum, wann Streets of Rage 4 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheint. Der Prügler soll noch in diesem Frühling veröffentlicht werden! Passend dazu gibt es einen neuen Trailer, der den letzten spielbaren Charakter Floyd Iraia mit seinen kybernetischen Armen vorstellt. Weiterhin zeigt er die beiden Multiplayermodi für zwei und vier Personen.

Bei Streets of Rage 4 handelt es sich um eine brandneue Fortsetzung zu Segas legendärer Prügelspielreihe, die mit Streets of Rage 3 schon 1994 ihren vorläufigen Abschluss fand. Wie schon bei bisherigen Arbeiten von Dotemu will man das klassische Spielkonzept nur ganz gezielt überarbeiten. Streets of Rage 4 soll Gameplay-technisch an die Originale erinnern, aber dank einiger Verbesserungen durch die Entwickler Guard Crush Games und Lizardcube einen eigenen Stil erfinden.

via Gematsu, Bildmaterial: Streets of Rage 4, Dotemu / Lizardcube, Guard Crush Games