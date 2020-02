Sonntagsfrage: Welchen Phantomdieb aus Persona 5 habt ihr am liebsten?

Diese Woche stand ganz im Zeichen von Persona 5. Zum einen erschien in Japan Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers. Der Titel, welcher für PS4 und Switch erhältlich ist, erzählt die Geschichte der berühmten Phantomdiebe weiter und geht Gameplay-technisch neue Wege. In den sozialen Netzwerken tauchte jedoch ein anderes Thema auf.

Unter dem Hashtag #BreakFreePersona bekunden viele Fans, dass sie gerne eine Switch-Fassung von Persona 5 (Royal) hätten. Auslöser dafür ist Atlus-Manager Ari Advincula, die gegenüber IGN sagte, dass Fans weiterhin den Wunsch äußern sollen, wenn sie eine Portierung von dem JRPG sehen wollen. Ob nun etwas passieren wird, wird die Zukunft zeigen. Bis dahin dürfen sich Fans über die royale Edition von Persona 5 freuen, welche am 31. März für PS4 erscheint.

Dort begegnen euch nicht nur die bekannten Phantomdiebe, sondern auch neue Charaktere, wie zum Beispiel Kasumi Yoshizawa, welches ein neues Mitglied wird. Was sie und ihr Persona auf dem Kasten haben, werden wir also noch erfahren.

Heute soll es um die bekannten Mitglieder der Phantomdiebe gehen. Welchen Charakter mögt ihr am liebsten? Ist es Joker, weil er der Protagonist ist? Oder habt ihr eher ein Auge auf Skull geworfen, da ihr ebenfalls ein Draufgänger seid? Vielleicht geht es auch in die komplett andere Richtung mit Queen? Verratet es uns in unserer heutigen Sonntagsfrage!

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 16. Februar

Editoren in Videospielen – Baut ihr gerne eure eigenen Level? Mit Level-Editoren kann ich nichts anfangen. / 42.86% (18 votes)

Selbst baue ich nichts, spiele aber gerne Spiele von anderen Spielern. / 23.81% (10 votes)

Ich habe zwar kein Talent für’s Bauen, konstruiere dennoch gerne Level. / 14.29% (6 votes)

Ich versuche mich als Spieleentwickler und hole das beste aus dem Editor heraus. / 11.90% (5 votes)

Ich habe eine andere Meinung [Nennung in den Kommentaren] / 7.14% (3 votes) Total votes: 42

Anlässlich der Veröffentlichung von Dreams drehte sich die letzte Sonntagsfrage um Editoren in Videospielen. Zwar gaben knapp 43% der Teilnehmenden an, dass sie Nichts mit Level-Editoren anfangen können, ein Blick in die Kommentare verrät jedoch etwas anderes. Dort gab zumindest der eine oder andere an, dass in ihm/ihr ein kleiner Entwickler steckt, der sich gerne in solchen Sachen ausprobiert. Und wenn es dafür einmal nicht reichen sollte – weil einem eventuell die Kreativität dafür fehlt – kann man immerhin die Kreativität anderer spielen, wie es in Dreams der Falls ist.